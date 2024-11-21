Росіяни атакували Кривий Ріг: частково зруйновано адмінбудівлю, поранені люди – фото

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є пошкодження інфраструктури та поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждали дві людини: 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Обидва у лікарні в стані середньої важкості.

Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки.

ДОПОВНЕНО о 12:01. Вже 15 постраждалих у Кривому Розі, серед них двоє підлітків.

"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – написав Лисак.

Фото: ДніпроОВА

Фото: ДніпроОВА

Вранці війська РФ атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, її тип наразі достеменно невідомий. У місті виникли пожежі, пошкоджено підприємство, центр реабілітації людей з інвалідністю та приватні будинки. Двоє постраждалих.

Уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.

Запроваджувалися екстрені відключення світла.