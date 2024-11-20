Sky News: Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Росії

Bloomberg пише, що Лондон дозволив Україні застосовувати Storm Shadow для атак по РФ у відповідь на розгортання солдатів з КНДР

Ракета Storm Shadow (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Україна, ймовірно, обстріляла Росію британськими ракетами Storm Shadow, вперше застосувавши цей тип озброєння під час удару по РФ. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

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Журналісти нагадали, що раніше з’явилася інформація про те, що США дозволили Україні запускати ракети великої дальності ATACMS по цілях на території Росії.

Тоді уряд Великої Британії зіткнувся з питанням: чи буде надавати дозвіл на застосування своїх ракет. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер ухилився від відповіді на запитання з цього приводу під час саміту G20.

Речник прем'єр-міністра заявив, що він не коментуватиме звіти чи оперативні питання. Україна також не підтвердила використання ракет Storm Shadow для удару по РФ.

Водночас агентство Bloomberg із посиланням на неназваного британського посадовця повідомило, що Лондон дозволив Україні застосовувати Storm Shadow для атак по РФ у відповідь на розгортання північнокорейських військ. Цей крок британський уряд вважає ескалацією війни.

Посадовець також підтвердив, що Збройні Сили України вже застосували британські ракети для удару по РФ.