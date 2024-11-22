Заседание Рады отменили из-за вероятного удара. В ОП заявили, что работают без изменений
Заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состояться 22 ноября, отменили из-за вероятной угрозы удара по правительственному кварталу, сообщает Суспильне со ссылкой на заявления двух депутатов. В то же время Офис президента работает без изменений.
"Офис президента работает в привычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности. Будет тревога – пойдем в укрытие", – сказал спикер ОП Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ.
По словам нардепа Никиты Потураева от Слуги народа, работу 22 ноября прекратили "все службы ВР и секретариаты комитетов", минимизировано количество сотрудников в Кабмине. Также предупредили об опасности местных жителей и тех, кто работает в правительственном квартале.
Потураев также отметил, что эти меры были приняты, чтобы снизить количество людей в потенциально опасной зоне.
"Решение принимали органы, ответственные за безопасность в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому усиленные меры безопасности касаются не только ВР, но и всех, кто там работает и живет", – сказал нардеп.
Нардеп от Голоса Ярослав Железняк подчеркнул, что предупреждение еще не означает, что атака точно произойдет. По его словам, на 22 ноября у Рады не было запланировано "ничего важного", поэтому приняли решение перенести заседание на следующую пленарную неделю.
"Хоть кто-то считает Раду центром принятия решений", – добавил он.
Сообщения об отмене работы Рады появились вечером 21 ноября. Утром того же дня Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.
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- В МИД сообщили, что задокументировали признание Путина в ударе по Украине баллистической ракетой средней дальности и отметили, что это заявление будет использовано, чтобы привлечь диктатора к ответственности.
- В Центре при СНБО назвали, кто и зачем толкает Путина к "повышению градуса напряжения".