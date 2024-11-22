Засідання Ради скасували через ймовірний удар. В ОП заявили, що працюють без змін

Нардепи повідомили, що про небезпеку попередили усіх, хто мешкає чи працює в урядовому кварталі

Засідання нардепів (Фото: ВР)

Засідання Верховної Ради України, яке мало відбутися 22 листопада, скасували через ймовірну загрозу удару по урядовому кварталу, повідомляє Суспільне із посиланням на заяви двох депутатів. Водночас Офіс президента працює без змін.

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"Офіс президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки. Лунатиме тривога – будемо йти в укриття", – сказав речник ОП Сергій Никифоров в коментарі українським ЗМІ.

За словами нардепа Микити Потураєва від Слуги народу, роботу 22 листопада припинили "всі служби Ради та секретаріати комітетів", мінімізована кількість співробітників у Кабміні. Також попередили про небезпеку місцевих жителів та тих, хто теж працює в урядовому кварталі.

Потураєв також зазначив, що ці заходи були ухвалені, щоб зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні.

"Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", – сказав нардеп.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк підкреслив, що попередження ще не означає, що атака точно відбудеться. За його словами, на 22 листопада у Ради не було заплановано "нічого важливого", тому вирішили перенести засідання на наступний пленарний тиждень.

"Хоч хтось вважає Раду центром ухвалення рішень", – додав він.

Повідомлення про скасування роботи Ради з'явилися ввечері 21 листопада. Вранці того ж дня Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

Російський диктатор Володимир Путін заявив того ж вечора, що ракета "Орєшнік" була застосована у відповідь на атаки ATACMS по РФ. За його словами, Сили ППО не можуть протидіяти їй.

Президент Володимир Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни та заявив, що очікує на "сильну реакцію" світу.

У МЗС повідомили, що задокументували зізнання Путіна в ударі по Україні балістичною ракетою середньої дальності, та зазначили, що ця заява буде використана, щоб притягнути диктатора до відповідальності.

У Центрі при РНБО назвали, хто і навіщо штовхає Путіна до "підвищення градуса напруження".