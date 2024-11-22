В Центрі при РНБО назвали, хто і навіщо штовхнув Путіна на удар "Орєшніком" по Україні

В Центрі при РНБО вважають, що кожен із поплічників Путіна має власні мотиви

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін не самостійно вирішив вдарити по Україні балістичною ракетою. Його до "підвищення градуса напруження" штовхають Сергій Кирієнко та Микола Патрушев, заявив керівник Центру протидії дезинформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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За його словами, перший заступник керівника адміністрації Кремля Сергій Кирієнко та помічник Путіна Микола Патрушев мають свої мотиви. Зокрема, за словами Коваленка, Кирієнко наразі відповідає за всі інформаційні операції Росії. Щобільше, він хоче стати "сірим кардиналом" внутрішньої та регіональної політики.

Однак єдине, чого доб'ється Росія подібними вчинками – ізоляції.

"Підвищення градуса поступово перетворюватиме Росію на КНДР. І жорсткі дії проти обох цих країн, ізоляція – це майбутнє", – резюмував Коваленко.

21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік", яка здатна нести ядерний заряд. За словами Путіна, ракета була застосована у відповідь на атаки ATACMS по РФ.

Президент Володимир Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни і заявив, що очікує на "сильну реакцію" світу.

У МЗС повідомили, що задокументували зізнання Путіна в ударі по Україні балістичною ракетою середньої дальності, й зазначили, що ця заява буде використана, щоб притягнути диктатора до відповідальності.