В Центрі при РНБО назвали, хто і навіщо штовхнув Путіна на удар "Орєшніком" по Україні
Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін не самостійно вирішив вдарити по Україні балістичною ракетою. Його до "підвищення градуса напруження" штовхають Сергій Кирієнко та Микола Патрушев, заявив керівник Центру протидії дезинформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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За його словами, перший заступник керівника адміністрації Кремля Сергій Кирієнко та помічник Путіна Микола Патрушев мають свої мотиви. Зокрема, за словами Коваленка, Кирієнко наразі відповідає за всі інформаційні операції Росії. Щобільше, він хоче стати "сірим кардиналом" внутрішньої та регіональної політики.

Однак єдине, чого доб'ється Росія подібними вчинками – ізоляції.

"Підвищення градуса поступово перетворюватиме Росію на КНДР. І жорсткі дії проти обох цих країн, ізоляція – це майбутнє", – резюмував Коваленко.

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