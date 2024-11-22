В Центре при СНБО назвали, кто и зачем толкнул Путина на удар "Орешником" по Украине

В Центре при СНБО считают, что каждый из приспешников Путина имеет собственные мотивы

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин не самостоятельно решил ударить по Украине баллистической ракетой. Его к "повышению градуса напряжения" толкают Сергей Кириенко и Николай Патрушев, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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По его словам, первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко и помощник Путина Николай Патрушев имеют свои мотивы. В частности, по словам Коваленко, Кириенко отвечает за все информационные операции России. Более того, он хочет стать "серым кардиналом" внутренней и региональной политики.

Однако единственное, чего добьется Россия подобными поступками – изоляции.

"Повышение градуса будет постепенно превращать Россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция – это будущее", – резюмировал Коваленко.

21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник", способной нести ядерный заряд. По словам Путина, ракета была применена в ответ на атаки ATACMS по РФ.

Президент Владимир Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны и заявил, что ожидает "сильную реакцию" мира.

В МИД сообщили, что задокументировали признание Путина в ударе по Украине баллистической ракетой средней дальности, и отметили, что это заявление будет использовано, чтобы привлечь диктатора к ответственности.