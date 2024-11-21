Своим заявлением Путин фактически признал вину в "зверствах против украинцев" – МИД

В МИД ожидают, что союзники отреагируют на действия Путина, а не "будут отмалчиваться"

Владимир Путин (Фото: ЭРА)

Министерство иностранных дел задокументировало выступление российского диктатора Владимира Путина про удар по Украине баллистической ракетой "Орешник". Это заявление будет использовано, чтобы привлечь Путина к ответственности, отметили в МИД.

"С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что признание Путина является очередным свидетельством того, что Россия заинтересована в войне и расширяет ее, привлекая помощь от КНДР и Ирана. Также дипломатическое ведомство призвало страны ядерного клуба предостеречь РФ от угроз ядерным оружием.

В МИД подчеркнули, что Украина имеет право бить по военным объектам на территории России, а чтобы это прекратилось, Путин должен вывести свои войска с украинской территории.

"Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты — это вызов, в том числе, и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина", – говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что российский диктатор пытается "манипулировать" общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, обвиняя Украину в начале войны.

Сегодняшним ударом баллистической ракетой Путин показал всему миру, что Россию к миру можно "только принудить" и "никакие разговоры не сработают", отметили в МИД. Единственный реалистичный подход – это мир благодаря силе и восстановлению уважения к Уставу ООН, суверенитету и территориальной целостности Украины.

21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.

Однако анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.

Вечером российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы успешный запуск.

Президент Владимир Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.