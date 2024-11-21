Своим заявлением Путин фактически признал вину в "зверствах против украинцев" – МИД
Министерство иностранных дел задокументировало выступление российского диктатора Владимира Путина про удар по Украине баллистической ракетой "Орешник". Это заявление будет использовано, чтобы привлечь Путина к ответственности, отметили в МИД.
"С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности", – говорится в заявлении.
В МИД отметили, что признание Путина является очередным свидетельством того, что Россия заинтересована в войне и расширяет ее, привлекая помощь от КНДР и Ирана. Также дипломатическое ведомство призвало страны ядерного клуба предостеречь РФ от угроз ядерным оружием.
В МИД подчеркнули, что Украина имеет право бить по военным объектам на территории России, а чтобы это прекратилось, Путин должен вывести свои войска с украинской территории.
"Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты — это вызов, в том числе, и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина", – говорится в сообщении.
Также в МИД заявили, что российский диктатор пытается "манипулировать" общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, обвиняя Украину в начале войны.
Сегодняшним ударом баллистической ракетой Путин показал всему миру, что Россию к миру можно "только принудить" и "никакие разговоры не сработают", отметили в МИД. Единственный реалистичный подход – это мир благодаря силе и восстановлению уважения к Уставу ООН, суверенитету и территориальной целостности Украины.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.
- Однако анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы успешный запуск.
- Президент Владимир Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.