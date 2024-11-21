Пентагон: Россия предупредила США о намерении запустить новую ракету

В США заявили, что запуск ракеты не повлияет на помощь Украины

Пентагон (Фото: ЕРА)

В Белом доме заявили, что Россия предупредила США о запуске ракеты по каналам ядерной безопасности. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

По ее словам, РФ применила баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила , что запуск ракеты не повлияет на политику Вашингтона в отношении Украины.

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