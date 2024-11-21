Пентагон: Росія попередила США про намір запустити нову ракету

В США заявили, що запуск ракети не вплине на допомогу України

Пентагон (Фото: ЕРА)

У Білому домі заявили, що Росія попередила США про запуск ракети через канали ядерної безпеки. Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За її словами, РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності, яка була створена на основі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".

"Ми сфокусуємось на підтримці України. Ви також побачите незабаром нові пакети допомоги у найближчі тижні та місяці", – заявила Сінгх.

Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що запуск ракети не вплине на політику Вашингтона щодо України.