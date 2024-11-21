Пентагон: Росія попередила США про намір запустити нову ракету

Пентагон: Росія попередила США про намір запустити нову ракетуоновлено
У Білому домі заявили, що Росія попередила США про запуск ракети через канали ядерної безпеки. Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.
За її словами, РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності, яка була створена на основі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".
"Ми сфокусуємось на підтримці України. Ви також побачите незабаром нові пакети допомоги у найближчі тижні та місяці", – заявила Сінгх.
Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що запуск ракети не вплине на політику Вашингтона щодо України.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що за характеристиками ця ракета відповідає міжконтинентальній балістиці.
- У МЗС заявили, що Росія докладає зусиль для розширення війни ударом новою ракетою.
- Російський диктатор Путін заявив, що Росія атакувала Дніпро "новою" балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
- Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна та назвав це "другим кроком до ескалації". Він заявив, що світ повинен відреагувати на цей удар.