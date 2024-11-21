CNN: США попереджали Україну про можливий запуск Росією експериментальної ракети

Анонімний чиновник зі США заявив, що Росія може мати "кілька" подібних ракет

Ілюстративне фото: відкриті джерела

США заздалегідь попереджали Україну та інші країни про можливе використання Росією "експериментальної балістичної ракети середньої дальності". Про це CNN повідомив неназваний американський урядовець.

За його словами, американська сторона точно не знала та не називала конкретний тип озброєння, який РФ планує використати.

На сьогодні Росія має "кілька таких експериментальних ракет", сказав неназваний співрозмовник.

Також він зазначив, що Україна витримала "незліченні атаки" з боку Росії, під час яких ворог використовував ракети зі "значно великими" боєголовками. Ймовірно, йшлося про півторатонні планерувальні бомби, додало CNN.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на неназваного співрозмовника в посольстві США в Україні, Росія могла використати нову ракету, щоб "залякати Україну та її союзників". Але не для того, щоб змінити щось на фронті, вважає неназваний інформатор.