CNN: США предупреждали Украину о возможном запуске Россией экспериментальной ракеты
США заранее предупреждали Украину и другие страны о возможном использовании Россией "экспериментальной баллистической ракеты средней дальности". Об этом CNN сообщил неназванный американский чиновник.
По его словам, американская сторона точно не знала и не называла конкретный тип вооружения, который РФ планирует использовать.
На сегодняшний день Россия обладает "несколькими такими экспериментальными ракетами", сказал неназванный собеседник.
Также он отметил, что Украина выдержала "бесчисленные атаки" со стороны России, во время которых враг использовал ракеты со "значительно большими" боеголовками. Вероятно, речь шла о полуторатонных планирующих бомбах, добавило CNN.
Как сообщает Суспильне со ссылкой на неназванного собеседника в посольстве США в Украине, Россия могла использовать новую ракету, чтобы "запугать Украину и ее союзников". Но не для того, чтобы изменить что-то на фронте, считает неназванный информатор.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что по характеристикам эта ракета отвечает межконтинентальной баллистике.
- В то же время анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Российский диктатор Путин заявил, что по Днепру ударили ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы успешный пуск.