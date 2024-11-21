CNN: США предупреждали Украину о возможном запуске Россией экспериментальной ракеты

Анонимный чиновник из США заявил, что у России может быть "несколько" подобных ракет

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США заранее предупреждали Украину и другие страны о возможном использовании Россией "экспериментальной баллистической ракеты средней дальности". Об этом CNN сообщил неназванный американский чиновник.

По его словам, американская сторона точно не знала и не называла конкретный тип вооружения, который РФ планирует использовать.

На сегодняшний день Россия обладает "несколькими такими экспериментальными ракетами", сказал неназванный собеседник.

Также он отметил, что Украина выдержала "бесчисленные атаки" со стороны России, во время которых враг использовал ракеты со "значительно большими" боеголовками. Вероятно, речь шла о полуторатонных планирующих бомбах, добавило CNN.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на неназванного собеседника в посольстве США в Украине, Россия могла использовать новую ракету, чтобы "запугать Украину и ее союзников". Но не для того, чтобы изменить что-то на фронте, считает неназванный информатор.