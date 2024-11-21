Своєю заявою Путін фактично визнав провину у "звірствах проти українців" – МЗС
Міністерство закордонних справ задокументувало виступ російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік". Ця заява буде використана, щоб притягнути Путіна до відповідальності, зазначили у МЗС.
"З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності", – йдеться в заяві.
У МЗС зазначили, що зізнання Путіна – чергове свідчення того, що Росія зацікавлена у війні та розширює її, залучаючи допомогу від КНДР та Ірану. Також дипломатичне відомство закликало країни ядерного клубу застерегти РФ від погроз ядерною зброєю.
У МЗС підкреслили, що Україна має право бити по військових об'єктах на території Росії, а щоб це припинилося, Путін має вивести свої війська з української території.
"Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по обʼєктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети — це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна", – йдеться у повідомленні.
Також у МЗС заявили, що російський диктатор намагається "маніпулювати" громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, звинувачуючи Україну в початку війни.
Сьогоднішнім ударом балістичною ракетою Путін показав всьому світові, що Росію до миру можна "лише примусити" і "жодні розмови не спрацюють", зазначили у МЗС. Єдиний реалістичний підхід – це мир завдяки силі та відновленню поваги до Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого озброєння в історії.
- Однак анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- Ввечері російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск.
- Президент Володимир Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.