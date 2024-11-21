Своєю заявою Путін фактично визнав провину у "звірствах проти українців" – МЗС

У МЗС очікують, що союзники відреагують на дії Путіна, а не "будуть відмовчуватися"

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Міністерство закордонних справ задокументувало виступ російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік". Ця заява буде використана, щоб притягнути Путіна до відповідальності, зазначили у МЗС.

"З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності", – йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що зізнання Путіна – чергове свідчення того, що Росія зацікавлена у війні та розширює її, залучаючи допомогу від КНДР та Ірану. Також дипломатичне відомство закликало країни ядерного клубу застерегти РФ від погроз ядерною зброєю.

У МЗС підкреслили, що Україна має право бити по військових об'єктах на території Росії, а щоб це припинилося, Путін має вивести свої війська з української території.

"Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по обʼєктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети — це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна", – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС заявили, що російський диктатор намагається "маніпулювати" громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, звинувачуючи Україну в початку війни.

Сьогоднішнім ударом балістичною ракетою Путін показав всьому світові, що Росію до миру можна "лише примусити" і "жодні розмови не спрацюють", зазначили у МЗС. Єдиний реалістичний підхід – це мир завдяки силі та відновленню поваги до Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України.

21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого озброєння в історії.

Однак анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.

Ввечері російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск.

Президент Володимир Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.