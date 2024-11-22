Из-за российского удара "Орешником" созывается Совет Украина – НАТО – AFP
Представители стран НАТО и Украины встретятся в Брюсселе в следующий вторник, 26 ноября, чтобы обсудить ракетный удар по Днепру новой российской ракетой "Орешник". Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.
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Официальные лица отметили, что заседание пройдет на уровне послов.
21 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что для атаки по Днепру оккупанты использовали ракету средней дальности "Орешник".
Он заявил, что этот удар – якобы ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях "ракетами ATACMS" 19 и 21 ноября.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета соответствует межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы.
- В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- В Центре при СНБО заявили, что этим ударом Путин хотел поднять ставки, но ему не удалось.