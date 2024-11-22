Из-за российского удара "Орешником" созывается Совет Украина – НАТО – AFP

Заседание Совета Украина – НАТО 10 января 2024 года (Фото: NATO)

Представители стран НАТО и Украины встретятся в Брюсселе в следующий вторник, 26 ноября, чтобы обсудить ракетный удар по Днепру новой российской ракетой "Орешник". Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.

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Официальные лица отметили, что заседание пройдет на уровне послов.

21 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что для атаки по Днепру оккупанты использовали ракету средней дальности "Орешник".

Он заявил, что этот удар – якобы ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях "ракетами ATACMS" 19 и 21 ноября.