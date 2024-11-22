"Укриття – завжди". Після удару РФ новою балістикою для українців залишилася та ж рекомендація

"Перебувати в укриттях під час тривоги – основна безпекова рекомендація. Цього правила потрібно дотримуватися завжди", – зазначили в МВС

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Використання Росією нової балістичної ракети не змінило безпекових рекомендацій для українців – як і раніше необхідно бути в укриттях під час тривоги. Про це у коментарі LIGA.net повідомила директорка Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

"Перебувати в укриттях під час тривоги – основна безпекова рекомендація. Цього правила потрібно дотримуватися завжди", – зазначила вона.

Раніше Суспільне з посиланням на депутатів різних фракцій повідомило, що засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через можливу загрозу удару по урядовому кварталу.

Водночас речник президента Сергій Никифоров заявив, що Офіс Володимира Зеленського працює у звичному режимі із дотриманням стандартних безпекових заходів: "Лунатиме тривога – будемо йти в укриття".

Тим часом Головне управління розвідки повідомило, що окупанти могли вдарити по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою зі складу мобільного комплексу "Кедр". За даними відомства, підльотний час цього озброєння від місця запуску в Астраханській області до міста становив 15 хвилин.