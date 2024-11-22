Китай закликав усі сторони до "стриманості" після удару Росії "Орєшніком" по Дніпру
У п’ятницю, 22 листопада, Китай знову закликав усі сторони війни в Україні до "спокою" та "стриманості" після того, як Росія підтвердила, що запустила експериментальну гіперзвукову балістичну ракету по Дніпру. З такою заявою виступив речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь, передає The Guardian.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Усі сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, працювати над деескалацією ситуації шляхом діалогу та консультацій, а також створити умови для якнайшвидшого припинення вогню", – заявив він.
Речник зазначив, що позиція Китаю щодо "українського питання" була послідовною та чіткою, виступаючи за розв’язання кризи політичними засобами та уникаючи ескалації ситуації.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Водночас неназваний західний чиновник заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- Ввечері Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито "успішний" запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.