Китай закликав усі сторони до "стриманості" після удару Росії "Орєшніком" по Дніпру

Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

У п’ятницю, 22 листопада, Китай знову закликав усі сторони війни в Україні до "спокою" та "стриманості" після того, як Росія підтвердила, що запустила експериментальну гіперзвукову балістичну ракету по Дніпру. З такою заявою виступив речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь, передає The Guardian.

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"Усі сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, працювати над деескалацією ситуації шляхом діалогу та консультацій, а також створити умови для якнайшвидшого припинення вогню", – заявив він.

Речник зазначив, що позиція Китаю щодо "українського питання" була послідовною та чіткою, виступаючи за розв’язання кризи політичними засобами та уникаючи ескалації ситуації.