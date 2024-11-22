Китай призвал все стороны к "сдержанности" после удара России "Орешником" по Днепру
В пятницу, 22 ноября, Китай снова призвал все стороны войны в Украине к "спокойствию" и "сдержанности" после того, как Россия подтвердила, что запустила экспериментальную гиперзвуковую баллистическую ракету по Днепру. С таким заявлением выступил спикер китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает The Guardian.
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"Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, работать над деэскалацией ситуации путем диалога и консультаций, а также создать условия для скорейшего прекращения огня", – заявил он.
Спикер отметил, что позиция Китая относительно "украинского вопроса" была последовательной и четкой, выступая за решение кризиса политическими средствами и избегая эскалации ситуации.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы "успешный" запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.