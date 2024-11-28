Зеленский: Путин "размахивает Орешником", чтобы сорвать усилия Трампа по окончании войны

По словам президента, российскому диктатору не нужно окончание войны

Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на визит российского диктатора Владимира Путина в Казахстан. Украинский лидер заявил , что тот снова рекламировал свои ракеты, которыми убивает украинцев.

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"Размахивать своим "Орешником" он может сейчас только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа , которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну..." , – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, к тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Президент подчеркнул, что Путину окончание войны не нужно.

Путинская эскалация сейчас, по словам президента, это давление, чтобы вынуждать президента США идти на условия России.

Также Зеленский заслушал 28 ноября доклад главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о намерениях ракетных ударов России. Также беседовал с премьер-министром Британии Киром Стармером

Накануне, 27 ноября, он "объяснил ситуацию" генсеку НАТО Марку Рютте , а 29 ноября запланирован разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом .

"Настоящий мир нужен мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", – отметил Зеленский.

28 ноября Путин посетил Казахстан, где заявил, что Россия "подбирает цели" в Украине для поражения ракетой "Орешник". По его словам, это могут быть так называемые "центры принятия решений" в Киеве.

Диктатор также заявил, что якобы массированное использование "Орешника" можно сравнить с ядеркой.