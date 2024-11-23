По информации собеседника в Генштабе, наибольшая угроза сейчас – Курахово

Российские солдаты (Фото: ЕРА)

В Украине воюет 575 000 российских солдат. Кремль планирует увеличить численность войск примерно до 690 000 человек, сообщил Reuters собеседник в Генштабе.

По словам неназванного информатора, сейчас наибольшая угроза для Украины – город Курахово. Оккупанты продвигаются в этом районе со скоростью 200–300 метров в день. На некоторых участках фронта в этом районе враг сумел прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Курахово – это отправная точка на пути к логистическому узлу Покровск Донецкой области.

Как отметил собеседник, Силы обороны сейчас приняли меры, чтобы усилить противовоздушную оборону над Киевом. Аналогичные меры планируют принять в Сумах и в Харькове.

22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше.

в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше. 23 ноября Global Defense Corp сообщил, что в Курской области убиты 500 солдат КНДР и российский генерал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января 2023 года, то есть до инаугурации Трампа.