Reuters: Против Украины воюет полмиллиона солдат России. Путин хочет увеличить это число
Российские солдаты (Фото: ЕРА)

В Украине воюет 575 000 российских солдат. Кремль планирует увеличить численность войск примерно до 690 000 человек, сообщил Reuters собеседник в Генштабе.

По словам неназванного информатора, сейчас наибольшая угроза для Украины – город Курахово. Оккупанты продвигаются в этом районе со скоростью 200–300 метров в день. На некоторых участках фронта в этом районе враг сумел прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Курахово – это отправная точка на пути к логистическому узлу Покровск Донецкой области.

Как отметил собеседник, Силы обороны сейчас приняли меры, чтобы усилить противовоздушную оборону над Киевом. Аналогичные меры планируют принять в Сумах и в Харькове.

Reuters: Против Украины воюет полмиллиона солдат России. Путин хочет увеличить это число
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