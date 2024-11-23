Зеленский: Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу — вытеснить Вооруженные Силы Украины из Курской области до 20 января 2025 года, то есть до инаугурации в президенты США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine.

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"Я уверен, что он хочет вытеснить нас до 20 января. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию. Он не контролирует ситуацию", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Курская операция показала несостоятельность Путина полностью защитить свое государство. Российский диктатор "все бросил" на оккупацию и разрушение Украины.

Еще одна цель Путина, по словам Зеленского, – выполнить "цели СВО" (полномасштабной войны) и оккупировать "весь Донбасс".

Также Зеленский отметил, что таких потерь, которые сегодня РФ терпит на Курском направлении, у оккупантов "никогда не было".

"У нас один из перехватов есть по Курскому направлению такой, что он передает командованию личные просьбы, что вся судьба СВО держится на Курской операции. Он не так силен, как кажется. Запугивать они умеют", – резюмировал президент.

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше.

в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше. 23 ноября Global Defense Corp сообщило, что в Курской области убиты 500 солдат КНДР и российский генерал.