Зеленський: Путін наказав витиснути ЗСУ з Курської області до 20 січня

Вся СВО тримається на Курській операції, каже Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання — витиснути Збройні Сили України з Курської області до 20 січня 2025 року, тобто до інаугурації в президенти США Дональда Трампа. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час III Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.

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"Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Курська операція показала неспроможність Путіна повністю захистити свою державу. Російський диктатор "все кинув" на окупацію та руйнацію України.

Ще одна ціль Путіна, за словами Зеленського, – виконати "цілі СВО" (повномасштабної війни) та окупувати "весь Донбас".

Також Зеленський зазначив, що таких втрат, яких сьогодні РФ зазнає на Курському напрямку, в окупантів "ніколи не було".

"У нас одне з перехоплень є по Курському напрямку таке, що він передає командуванню особисті прохання, що вся доля СВО тримається на Курській операції. Він не такий сильний, як здається. Залякувати вони вміють", – резюмував президент.

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше.

у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше. 23 листопада Global Defense Corp повідомило, що у Курській області вбито 500 солдатів КНДР і російського генерала.