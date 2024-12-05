WSJ: Україна домовляється з США про шляхи завершення війни та зменшення розбіжностей

Команда Трампа підтримує надання зброї Україні, але за членство в НАТО не виступає, зазначає WSJ

Білий дім (Фото: Flickr)

Представники Офісу президента та майбутньої адміністрації обраного президента США Дональда Трампа провели зустріч у Вашингтоні, щоб обговорити шляхи завершення російсько-української війни та зменшення розбіжностей у позиціях. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Зазначається, що керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з майбутнім спецпредставником Трампа з питань російсько-української війни Кітом Келлогом і радником із національної безпеки Майком Волтцом. До обговорень також долучився обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.

За даними журналістів, Келлог разом із командою заявили, що підтримують політику адміністрації Джо Байдена щодо швидкого передання зброї Україні, вважаючи, що це надасть Трампу перевагу в переговорах з Москвою.

Однак команда Трампа менш зацікавлена у підтримці членства України в НАТО, хоча Київ неодноразово наголошував, що північноатлантична інтеграція є головною гарантією безпеки для України.

На початку року Келлог займав іншу позицію, пропонуючи тимчасово зупинити постачання зброї, щоб спонукати Київ до переговорів із Росією.

Джерела журналістів стверджують, що візит Єрмака до Вашингтона має на меті налагодження зв’язків із командою Трампа. Днями він також зустрівся у Флориді з майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Україна, за інформацією джерел, готова заявити про прагнення до миру.

"Однак це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не відповідає інтересам США чи України", — зазначило джерело, знайоме з позицією Києва.