Шольц после беседы с Трампом: Мы сможем разработать общую стратегию по Украине

Немецкий канцлер заявил, что его команда и советники Трампа напрямую обмениваются информацией сейчас

Олаф Шольц и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц побеседовал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по телефону. После этого он заявил в интервью группе газет Funke, что сможет договориться с Трампом о совместной стратегии в отношении Украины, передает Reuters.

"Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", – заявил Шольц.

По его словам, беседа с Трампом была "подробной" и команда немецкого канцлера сейчас прямо обменивается мнениями с его советниками. Шольц подчеркнул, что сейчас важно, чтобы "убийства прекратились как можно скорее", а суверенитет и независимость Украины "были гарантированы".

При этом он в очередной раз исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для поражения целей в России, передает The Guardian тоже со ссылкой на интервью.

По словам Шольца, это "риск эскалации", которого следует избежать.