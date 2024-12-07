Шольц после беседы с Трампом: Мы сможем разработать общую стратегию по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц побеседовал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по телефону. После этого он заявил в интервью группе газет Funke, что сможет договориться с Трампом о совместной стратегии в отношении Украины, передает Reuters.
"Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", – заявил Шольц.
По его словам, беседа с Трампом была "подробной" и команда немецкого канцлера сейчас прямо обменивается мнениями с его советниками. Шольц подчеркнул, что сейчас важно, чтобы "убийства прекратились как можно скорее", а суверенитет и независимость Украины "были гарантированы".
При этом он в очередной раз исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для поражения целей в России, передает The Guardian тоже со ссылкой на интервью.
По словам Шольца, это "риск эскалации", которого следует избежать.
- 2 декабря Шольц объяснил, зачем звонил российскому диктатору Владимиру Путину.
- В тот же день немецкий канцлер пообещал Украине военную помощь на 650 млн евро в декабре.