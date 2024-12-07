Шольц після розмови з Трампом: Ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України

Німецький канцлер заявив, що його команда та радники Трампа безпосередньо обмінюються інформацією зараз

Олаф Шольц та Дональд Трамп (Фото: ЄРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив із новообраним президентом США Дональдом Трампом телефоном. Після цього він заявив в інтерв'ю групі газет Funke, що зможе домовитися з Трампом про спільну стратегію щодо України, передає Reuters.

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"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", – заявив Шольц.

За його словами, бесіда з Трампом була "детальною" і команда німецького канцлера зараз прямо обмінюється думками з його радниками. Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб "вбивства припинилися якнайшвидше", а суверенітет і незалежність України "були гарантовані".

Водночас він вкотре виключив передання Україні далекобійних ракет Taurus для поразки цілей у Росії, передає The Guardian також із посиланням на інтерв'ю.

За словами Шольца, це "ризик ескалації", якого слід уникнути.