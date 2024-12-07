Шольц після розмови з Трампом: Ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив із новообраним президентом США Дональдом Трампом телефоном. Після цього він заявив в інтерв'ю групі газет Funke, що зможе домовитися з Трампом про спільну стратегію щодо України, передає Reuters.
"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", – заявив Шольц.
За його словами, бесіда з Трампом була "детальною" і команда німецького канцлера зараз прямо обмінюється думками з його радниками. Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб "вбивства припинилися якнайшвидше", а суверенітет і незалежність України "були гарантовані".
Водночас він вкотре виключив передання Україні далекобійних ракет Taurus для поразки цілей у Росії, передає The Guardian також із посиланням на інтерв'ю.
За словами Шольца, це "ризик ескалації", якого слід уникнути.
- 2 грудня Шольц пояснив, навіщо телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
- Того самого дня німецький канцлер пообіцяв Україні військову допомогу на 650 млн євро в грудні.