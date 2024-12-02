Шольц у Києві – буде військова допомога на 650 млн євро у грудні

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Очільник уряду Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, передає німецьке медіа Tagesschau.

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В українській столиці Шольц хоче зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. ЗМІ припускає, що їх переговори стосуватимуться ситуації на фронті, а також можливих дипломатичних ініціатив "щодо припинення війни", які можуть виходити від майбутньої адміністрації президента США Дональда Трампа.

Після прибуття канцлер оголосив про подальші постачання зброї Україні на 650 млн євро, озброєння має бути поставлене у грудні.

Шольц заявив: "Понад 1000 днів Україна героїчно захищалася від безжальної російської загарбницької війни".

Своїм візитом голова уряду хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишатиметься "найсильнішим прихильником України в Європі", передає ЗМІ.