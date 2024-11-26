Шольц пояснив, чому Німеччина "не має права" постачати Україні Taurus
Німеччина є найбільшим і найнадійнішим прихильником України, але у разі передання Києву далекобійної зброї це може змінитися. Про це в ефірі ZDF заявив канцлер країни Олаф Шольц.
На думку Шольца, через те, що Німеччина є "найбільшим прихильником Києва, вона не має права робити деякі речі", наприклад, передавати Україні далекобійні ракети та дозволяти бити ними вглиб Росії.
"Я думаю, що такий курс знаходить підтримку більшості громадян, і це буде можливим, лише якщо я буду й надалі його представляти. Я не зверну з нього, які б заяви не лунали", – сказав німецький лідер.
Він пояснив свою позицію тим, що Німеччина, як неядерна держава та важлива країна в центрі Європи, має ретельно обмірковувати свої дії.
- 17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. США офіційно цю інформацію не підтвердили.
- 20 листопада The Times писало, що США нібито дали зелене світло Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії.
- Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає ракет Taurus, тому що їх використання зав'язане на німецькій армії. Тож просуванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він. Одного разу навіть розсміявся, коли йому вкотре поставили запитання про передання цих ракет Україні. Опозиція тоді його розкритикувала.