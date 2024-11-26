Шольц пояснив, чому Німеччина "не має права" постачати Україні Taurus

Німеччина є "найбільшим прихильником Києва, тому вона не має права робити деякі речі", каже канцлер

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Німеччина є найбільшим і найнадійнішим прихильником України, але у разі передання Києву далекобійної зброї це може змінитися. Про це в ефірі ZDF заявив канцлер країни Олаф Шольц.

На думку Шольца, через те, що Німеччина є "найбільшим прихильником Києва, вона не має права робити деякі речі", наприклад, передавати Україні далекобійні ракети та дозволяти бити ними вглиб Росії.

"Я думаю, що такий курс знаходить підтримку більшості громадян, і це буде можливим, лише якщо я буду й надалі його представляти. Я не зверну з нього, які б заяви не лунали", – сказав німецький лідер.

Він пояснив свою позицію тим, що Німеччина, як неядерна держава та важлива країна в центрі Європи, має ретельно обмірковувати свої дії.

17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. США офіційно цю інформацію не підтвердили.

20 листопада The Times писало, що США нібито дали зелене світло Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії.

Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає ракет Taurus, тому що їх використання зав'язане на німецькій армії. Тож просуванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він. Одного разу навіть розсміявся, коли йому вкотре поставили запитання про передання цих ракет Україні. Опозиція тоді його розкритикувала.