Bloomberg: Британія вперше за Стармера передала Україні десятки Storm Shadow

Джерела, що повідомили про це, не уточнили, коли саме ракети прибули до України, а також не розкрили їхню кількість

Storm Shadow (Фото з сайту виробника)

Велика Британія передала Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, що стало першим постачанням такого озброєння після формування уряду лейбористів під керівництвом прем'єра Кіра Стармера. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Кілька тижнів тому Велика Британія таємно передала Україні ще "кілька десятків" крилатих ракет Storm Shadow, замовлених після вичерпання запасів ракет далекого радіусу дії в Києва.

За словами співрозмовників, це сталося ще до офіційного дозволу США та Британії на використання таких ракет для ударів по об'єктах у глибині Росії.

Джерела, що повідомили про це, не уточнили, коли саме ракети прибули до України, а також не розкрили їхню кількість, пославшись на міркування безпеки.