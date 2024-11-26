Bloomberg: Британия впервые при Стармере передала Украине десятки Storm Shadow
Великобритания передала Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, ставшую первой поставкой такого вооружения после формирования правительства лейбористов под руководством премьера Кира Стармера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.
Несколько недель назад Великобритания тайно передала Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, заказанных после того, как запасы ракет дальнего радиуса действия у Киева были исчерпаны.
По словам собеседников, это произошло еще до официального разрешения США и Великобритании на использование таких ракет для ударов по объектам в глубине России.
Сообщившие об этом источники не уточнили, когда именно ракеты прибыли в Украину, а также не раскрыли их количество, сославшись на соображения безопасности.
- 17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.
- 20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине на использование британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.