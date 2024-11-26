Bloomberg: Британия впервые при Стармере передала Украине десятки Storm Shadow

Сообщившие об этом источники не уточнили, когда именно ракеты прибыли в Украину, а также не раскрыли их количество

Storm Shadow (Фото с сайта производителя)

Великобритания передала Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, ставшую первой поставкой такого вооружения после формирования правительства лейбористов под руководством премьера Кира Стармера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Несколько недель назад Великобритания тайно передала Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, заказанных после того, как запасы ракет дальнего радиуса действия у Киева были исчерпаны.

По словам собеседников, это произошло еще до официального разрешения США и Великобритании на использование таких ракет для ударов по объектам в глубине России.

Сообщившие об этом источники не уточнили, когда именно ракеты прибыли в Украину, а также не раскрыли их количество, сославшись на соображения безопасности.