Умерова спросили о возможном ударе Storm Shadow по РФ. Сказал: Способны и можем ответить

Глава Минобороны прямо не ответил на вопрос, но отметил, что Украина будет защищаться "всеми возможными способами"

Рустем Умеров (Фото: ЕРА/Андрей Нестеренко)

Министр обороны Рустем Умеров не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Украина уже нанесла удар по России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом пишет CNN.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить", – сказал он журналистам CNN.

Он добавил, что Украина будет защищаться "всеми возможными способами".

Спикер Минобороны Великобритании отказался давать комментарии по этой теме.

Ранее Defense Express писал, что Воздушные силы ВСУ могли атаковать Storm Shadow населенный пункт Марьино Курской области. Предварительно, целью был "узел связи" россиян. Об этом же утверждали и ресурсы страны-агрессора.

Телеканал Sky News, ссылаясь на осведомленного собеседника, позже написал, что такой удар действительно произошел. Bloomberg в свою очередь отметил, что Лондон дал Киеву разрешение на такие атаки.

17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.

20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.