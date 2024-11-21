Умєрова запитали про можливий удар Storm Shadow по РФ. Каже: Ми здатні й можемо відповісти

Глава Міноборони прямо не відповів на запитання, але зазначив, що Україна захищатиметься "усіма можливими способами"

Рустем Умєров (Фото: ЕРА/Андрій Нестеренко)

Міністр оборони Рустем Умєров не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію про те, що Україна вже завдала удару по Росії британськими далекобійними ракетами Storm Shadow. Про це пише CNN.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні й можемо відповісти", – сказав він журналістам CNN.

Він додав, що Україна захищатиметься "усіма можливими способами".

Речник Міноборони Великої Британії відмовився давати коментарі з цієї теми.

Раніше Defense Express писав, що Повітряні сили ЗСУ могли атакувати Storm Shadow населений пункт Марʼїно Курської області. Попередньо, ціллю був "вузол зв'язку" росіян. Про це ж стверджували й ресурси країни-агресора.

Телеканал Sky News, посилаючись на обізнаного співрозмовника, пізніше написав, що такий удар дійсно відбувся. Bloomberg своєю чергою зазначив, що Лондон дав Києву дозвіл на такі атаки.

17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. США офіційно цю інформацію не підтвердили.

20 листопада The Times писало, що США нібито дали зелене світло Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії.