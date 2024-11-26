Шольц объяснил, почему Германия "не имеет права" поставлять Taurus Украине

Олаф Шольц (Фото: EРА/JOHANNA GERON)

Германия является самым большим и надежным сторонником Украины, но в случае передачи Киеву дальнобойного оружия это может измениться. Об этом в эфире ZDF заявил канцлер страны Олаф Шольц.

По мнению Шольца, из-за того, что Германия является "самым большим поклонником Киева, она не имеет права делать некоторые вещи", в частности, передавать Украине дальнобойные ракеты и позволять бить ими вглубь России.

"Я думаю, что такой курс находит поддержку большинства граждан, и это будет возможным, только если я буду и дальше его представлять. Я не сверну с него, какие бы заявления не звучали", – сказал немецкий лидер.

Он объяснил свою позицию тем, что Германия как неядерное государство и важная страна в центре Европы должна тщательно обдумывать свои действия.

17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.

20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.

Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит ракет Taurus, потому что их использование связано с немецкой армией. Поэтому таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он. Однажды даже рассмеялся, когда ему еще раз задали вопрос о передаче этих ракет Украине. Оппозиция тогда его раскритиковала.