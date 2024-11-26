Шольц объяснил, почему Германия "не имеет права" поставлять Taurus Украине
Германия является самым большим и надежным сторонником Украины, но в случае передачи Киеву дальнобойного оружия это может измениться. Об этом в эфире ZDF заявил канцлер страны Олаф Шольц.
По мнению Шольца, из-за того, что Германия является "самым большим поклонником Киева, она не имеет права делать некоторые вещи", в частности, передавать Украине дальнобойные ракеты и позволять бить ими вглубь России.
"Я думаю, что такой курс находит поддержку большинства граждан, и это будет возможным, только если я буду и дальше его представлять. Я не сверну с него, какие бы заявления не звучали", – сказал немецкий лидер.
Он объяснил свою позицию тем, что Германия как неядерное государство и важная страна в центре Европы должна тщательно обдумывать свои действия.
- 17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.
- 20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.
- Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит ракет Taurus, потому что их использование связано с немецкой армией. Поэтому таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он. Однажды даже рассмеялся, когда ему еще раз задали вопрос о передаче этих ракет Украине. Оппозиция тогда его раскритиковала.