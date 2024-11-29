Шольц розповів Зеленському деталі свого дзвінка Путіну

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру і що мир можливий лише завдяки силі", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом – зокрема, той повідомив голові держави деталі свого дзвінка диктатору Володимиру Путіну 15 листопада.

"Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру і що мир можливий лише завдяки силі", – повідомив Зеленський.

Інших деталей він не навів.

Також президент подякував канцлеру за лідерство в допомозі Україні системами протиповітряної оборони: "Дуже ефективними Patriot та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів".

До того ж Зеленський подякував Шольцу за готовність й надалі підтримувати Україну, зокрема, її оборону проти російської агресії та її стійкість.

Окрім цього, політики обговорили, які двосторонні кроки та дії партнерів можуть посилити Україну.

"Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру", – зауважив Зеленський.