Шольц розповів Зеленському деталі свого дзвінка Путіну
Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом – зокрема, той повідомив голові держави деталі свого дзвінка диктатору Володимиру Путіну 15 листопада.
"Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру і що мир можливий лише завдяки силі", – повідомив Зеленський.
Інших деталей він не навів.
Також президент подякував канцлеру за лідерство в допомозі Україні системами протиповітряної оборони: "Дуже ефективними Patriot та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів".
До того ж Зеленський подякував Шольцу за готовність й надалі підтримувати Україну, зокрема, її оборону проти російської агресії та її стійкість.
Окрім цього, політики обговорили, які двосторонні кроки та дії партнерів можуть посилити Україну.
"Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру", – зауважив Зеленський.
- 15 листопада німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.
У дзвінку Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. Канцлер зазначив: "Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".
Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера до диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.