Шольц рассказал Зеленскому детали своего звонка Путину

Президент отметил, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны к миру

Владимир Зеленский (Фото: Telegram президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем – в частности, тот сообщил главе государства детали своего звонка диктатору Владимиру Путину 15 ноября.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину. Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны в мир, и что мир возможен только благодаря силе", – сообщил Зеленский.

Других деталей он не привел.

Также президент поблагодарил канцлера за лидерство в помощи Украине системами противовоздушной обороны: "Очень эффективными "Петриотами" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней".

К тому же Зеленский поблагодарил Шольца за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности, ее оборону против российской агрессии и ее устойчивость.

Кроме этого, политики обсудили, какие двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину.

"Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет заставлять Россию к настоящему миру", – отметил Зеленский.