Шольц рассказал Зеленскому детали своего звонка Путину
Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем – в частности, тот сообщил главе государства детали своего звонка диктатору Владимиру Путину 15 ноября.
"Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину. Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны в мир, и что мир возможен только благодаря силе", – сообщил Зеленский.
Других деталей он не привел.
Также президент поблагодарил канцлера за лидерство в помощи Украине системами противовоздушной обороны: "Очень эффективными "Петриотами" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней".
К тому же Зеленский поблагодарил Шольца за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности, ее оборону против российской агрессии и ее устойчивость.
Кроме этого, политики обсудили, какие двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину.
"Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет заставлять Россию к настоящему миру", – отметил Зеленский.
- 15 ноября, немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.
В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. Канцлер отметил: "Германия имеет решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера к диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.