Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца 2024 года

IRIS-T. (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

До конца 2024 года Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом рассказал генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет штаб по вопросам помощи Украине в Министерстве обороны Германии во время встречи с журналистами в Киеве, пишет Европейская правда.

По словам Фройдинга, Германия уже передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder и запустила программу ударных беспилотников.

"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества", – сообщил генерал.

Он также заверил, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться и в 2024 году, вне зависимости от внутриполитических событий, таких как федеральные выборы в стране.

23 сентября 2024 года сообщалось, что Нидерланды передадут Украине три пусковые установки в ЗРК Patriot.

19 октября Германия и Украина договорились о немедленном усилении ПВО. К этому проекту будут присоединяться Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

29 октября стало известно, что Норвегия вместе с союзниками выделяет 120 млн евро на еще один ЗРК Patriot от Румынии для Украины.