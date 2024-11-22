Умеров ищет системы ПВО, способные защитить от новых российских ракет
Министр обороны Рустем Умеров договаривается с западными странами о новых системах противовоздушной обороны, которые оградят Украину от новых российских ракет. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Министр обороны страны уже проводит встречи с нашими партнерами о новых системах ПВО. Таких систем, которые способны оградить жизнь от новых рисков", – сказал глава государства.
Зеленский добавил, что "сегодня установлено уже больше деталей о новой ракете, которой Россия ударила по Днепру".
Он пообещал, что вся информация об этом вооружении будет предоставлена украинским и международным журналистам, поскольку "мир должен знать правду".
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы "успешный" запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- Заместитель Буданова Вадим Скибицкий заявил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты. ГУР сообщало, что время подлета этого вооружения от места запуска в Астраханской области в город составляло 15 минут.