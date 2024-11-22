Умеров ищет системы ПВО, способные защитить от новых российских ракет

Президент Зеленский пообещал предоставить всю информацию о новой ракете, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров договаривается с западными странами о новых системах противовоздушной обороны, которые оградят Украину от новых российских ракет. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Министр обороны страны уже проводит встречи с нашими партнерами о новых системах ПВО. Таких систем, которые способны оградить жизнь от новых рисков", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "сегодня установлено уже больше деталей о новой ракете, которой Россия ударила по Днепру".

Он пообещал, что вся информация об этом вооружении будет предоставлена украинским и международным журналистам, поскольку "мир должен знать правду".