Умєров шукає системи ППО, здатні захистити від нових російських ракет
Міністр оборони Рустем Умєров домовляється із західними країнами про нові системи протиповітряної оборони, які захистять Україну від нових російських ракет. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Міністр оборони країни вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО. Таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", – сказав глава держави.
Зеленський додав, що "сьогодні встановлено вже більше деталей стосовно нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру".
Він пообіцяв, що вся інформація щодо цього озброєння буде надана українським та міжнародним журналістам, оскільки "світ має знати правду".
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Ввечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито "успішний" запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
- Заступник Буданова Вадим Скібіцький заявив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети. ГУР повідомляло, що час підльоту цього озброєння від місця запуску в Астраханській області до міста становив 15 хвилин.