Умєров шукає системи ППО, здатні захистити від нових російських ракет

Президент Зеленський пообіцяв надати всю інформацію щодо нової ракети, якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров домовляється із західними країнами про нові системи протиповітряної оборони, які захистять Україну від нових російських ракет. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Міністр оборони країни вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО. Таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що "сьогодні встановлено вже більше деталей стосовно нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру".

Він пообіцяв, що вся інформація щодо цього озброєння буде надана українським та міжнародним журналістам, оскільки "світ має знати правду".