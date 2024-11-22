Кількість ракет "Орєшнік" обмежена, можна модернізувати Patriot для збиття – джерело
Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Кількість ракет типу "Орєшнік", якими окупанти завдали удару по Дніпру, у росіян дуже лімітована. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у командуванні Генерального штабу Збройних Сил України.
За його словами, тактико-технічні характеристики цих ракет перевищують показники звичайної балістики. Збивати їх можуть комплекси протиповітряної оборони, які є у США і які вони надавали для захисту неба Ізраїлю. Як варіант, можливо модернізувати для протидії таким атакам системи Patriot, які є в України.
Можливості й того, й іншого командування зараз обговорює з партнерами.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Увечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.