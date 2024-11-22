Кількість ракет "Орєшнік" обмежена, можна модернізувати Patriot для збиття – джерело

Співрозмовник у командуванні Генштабу ЗСУ каже, що Україна веде переговори зі США щодо можливих способів і засобів збиття російських ракет

Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Кількість ракет типу "Орєшнік", якими окупанти завдали удару по Дніпру, у росіян дуже лімітована. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у командуванні Генерального штабу Збройних Сил України.

За його словами, тактико-технічні характеристики цих ракет перевищують показники звичайної балістики. Збивати їх можуть комплекси протиповітряної оборони, які є у США і які вони надавали для захисту неба Ізраїлю. Як варіант, можливо модернізувати для протидії таким атакам системи Patriot, які є в України.

Можливості й того, й іншого командування зараз обговорює з партнерами.

21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.

Увечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.