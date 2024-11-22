Запас ракет "Орешник" ограничен, можно модернизировать Patriot для сбивания: источник

Собеседник в командовании Генштаба ВСУ говорит, что Украина ведет переговоры с США о возможных способах и средствах сбивания российских ракет

Пусковые установки Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Количество ракет типа "Орешник", которыми оккупанты нанесли удар по Днепру, у россиян очень лимитировано. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в командовании Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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По его словам, тактико-технические характеристики этих ракет превышают показатели обычной баллистики. Сбивать их могут комплексы противовоздушной обороны, находящиеся в США и предоставляемые для защиты неба Израиля. Как вариант, можно модернизировать для противодействия таким атакам системы Patriot, которые есть в Украине.

Возможности и того, и другого командование сейчас обсуждает с партнерами.

21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.

Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.