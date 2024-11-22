Запас ракет "Орешник" ограничен, можно модернизировать Patriot для сбивания: источник
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Количество ракет типа "Орешник", которыми оккупанты нанесли удар по Днепру, у россиян очень лимитировано. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в командовании Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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По его словам, тактико-технические характеристики этих ракет превышают показатели обычной баллистики. Сбивать их могут комплексы противовоздушной обороны, находящиеся в США и предоставляемые для защиты неба Израиля. Как вариант, можно модернизировать для противодействия таким атакам системы Patriot, которые есть в Украине.
Возможности и того, и другого командование сейчас обсуждает с партнерами.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.