Запас ракет "Орешник" ограничен, можно модернизировать Patriot для сбивания: источник
Пусковые установки Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Количество ракет типа "Орешник", которыми оккупанты нанесли удар по Днепру, у россиян очень лимитировано. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в командовании Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, тактико-технические характеристики этих ракет превышают показатели обычной баллистики. Сбивать их могут комплексы противовоздушной обороны, находящиеся в США и предоставляемые для защиты неба Израиля. Как вариант, можно модернизировать для противодействия таким атакам системы Patriot, которые есть в Украине.

Возможности и того, и другого командование сейчас обсуждает с партнерами.

  • 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
  • Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
Читайте также
Сейчас Украина контролирует на 500 квадратных километров меньше в Курской области – источник
СШАвойнаPatriotракетаОрешник