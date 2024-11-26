Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця 2024 року
До кінця 2024 року Німеччина передасть Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює штаб з питань допомоги Україні у Міністерстві оборони Німеччини, під час зустрічі з журналістами у Києві, пише Європейська правда.
За словами Фройдінга, Німеччина вже передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder та запустила програму для ударних безпілотників.
"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва", – повідомив генерал.
Він також запевнив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме й у 2024 році, незалежно від внутрішньополітичних подій, таких як федеральні вибори у країні.
- 23 вересня 2024 року повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.
- 19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
- 29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.