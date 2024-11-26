Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця 2024 року

IRIS-T. (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

До кінця 2024 року Німеччина передасть Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює штаб з питань допомоги Україні у Міністерстві оборони Німеччини, під час зустрічі з журналістами у Києві, пише Європейська правда.

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За словами Фройдінга, Німеччина вже передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder та запустила програму для ударних безпілотників.

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва", – повідомив генерал.

Він також запевнив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме й у 2024 році, незалежно від внутрішньополітичних подій, таких як федеральні вибори у країні.

23 вересня 2024 року повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.

19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.