"Разговор не был приятным". Шольц раскрыл детали телефонного звонка Путину

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что во время телефонного разговора призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZDF.

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы снизим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", – сказал канцлер.

Шольц назвал разговор "неприятным", но важным.

"Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. В этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать. В этой стране [Германии] есть люди, которые верят, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день. Конечно, это не так", – добавил он.