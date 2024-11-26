"Разговор не был приятным". Шольц раскрыл детали телефонного звонка Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что во время телефонного разговора призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZDF.
"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы снизим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", – сказал канцлер.
Шольц назвал разговор "неприятным", но важным.
"Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. В этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать. В этой стране [Германии] есть люди, которые верят, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день. Конечно, это не так", – добавил он.
- 15 ноября 2024 года немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.
- Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, отметил украинский лидер.
- Зеленский признал, что заранее знал о планах Шольца позвонить Путину. В то же время глава государства считает, что такой разговор можно было бы провести, если бы были понятны его "полезные" результаты.