"Розмова не була приємною". Шольц розкрив деталі телефонного дзвінка Путіну

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що під час телефонної розмови закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва з боку Заходу. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZDF.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – сказав канцлер.

Шольц назвав розмову "неприємною", але важливою.

"Я говорив з ним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути. У цій країні [Німеччині] є люди, які вірять, що простий телефонний дзвінок принесе мир наступного дня. Звичайно, це не так", – додав він.