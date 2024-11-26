"Розмова не була приємною". Шольц розкрив деталі телефонного дзвінка Путіну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що під час телефонної розмови закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва з боку Заходу. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZDF.
"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – сказав канцлер.
Шольц назвав розмову "неприємною", але важливою.
"Я говорив з ним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути. У цій країні [Німеччині] є люди, які вірять, що простий телефонний дзвінок принесе мир наступного дня. Звичайно, це не так", – додав він.
- 15 листопада 2024 року німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.
- Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера диктатору є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, зазначив український лідер.
- Зеленський визнав, що заздалегідь знав про плани Шольца зателефонувати Путіну. Водночас глава держави вважає, що таку розмову можна було б провести, якби були зрозумілі її "корисні" результати.