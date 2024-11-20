Зеленський – про дзвінок Шольца: Путіна потрібно сприймати як вбивцю, а не як президента
Президент Володимир Зеленський вважає, що країни можуть йти на контакт з Росією, але тільки на рівні розвідок. В інтерв'ю телеканалу Fox News він заявив, що диктатора РФ Володимира Путіна потрібно сприймати як вбивцю, чого не зробив німецький канцлер Олаф Шольц, ініціювавши телефонний дзвінок.
Зеленський визнав, що заздалегідь знав про плани Шольца. Водночас глава держави вважає, що таку розмову можна було б провести, якби були зрозумілі її "корисні" результати.
"Що отримав канцлер з цього дзвінка? Нічого. Нічого нового", – сказав Зеленський.
За його словами, перемогти Путіна у війні можна лише дипломатією. Тому політична ізоляція російського лідера також чинить тиск на нього.
"Ви маєте не визнавати Путіна як президента, бо він убивця. Інакше ви зруйнуєте цю політичну ізоляцію", – додав Зеленський.
- 15 листопада 2024 року німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.
У дзвінку Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. Канцлер зазначив: "Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".
Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера диктатору є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, зазначив український лідер.