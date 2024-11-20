Зеленський – про дзвінок Шольца: Путіна потрібно сприймати як вбивцю, а не як президента

Президент вважає, що таку розмову можна було б провести, якби були зрозумілі її "корисні" результати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що країни можуть йти на контакт з Росією, але тільки на рівні розвідок. В інтерв'ю телеканалу Fox News він заявив, що диктатора РФ Володимира Путіна потрібно сприймати як вбивцю, чого не зробив німецький канцлер Олаф Шольц, ініціювавши телефонний дзвінок.

Зеленський визнав, що заздалегідь знав про плани Шольца. Водночас глава держави вважає, що таку розмову можна було б провести, якби були зрозумілі її "корисні" результати.

"Що отримав канцлер з цього дзвінка? Нічого. Нічого нового", – сказав Зеленський.

За його словами, перемогти Путіна у війні можна лише дипломатією. Тому політична ізоляція російського лідера також чинить тиск на нього.

"Ви маєте не визнавати Путіна як президента, бо він убивця. Інакше ви зруйнуєте цю політичну ізоляцію", – додав Зеленський.