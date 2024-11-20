Зеленський попередив республіканців: Якщо США скоротять допомогу, Україна програє
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна програє, якщо США за Дональда Трампа скоротять військову допомогу. Про це він заявив в інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News.
"Якщо вони будуть скорочувати, я думаю, що ми програємо", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна має власне виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. На думку президента, цього навіть недостатньо, "щоб вижити".
"Але якщо це все ж таки станеться, це буде вибором американців. Тоді ми думатимемо, що робити далі", – підсумував Зеленський.
19 листопада під час виступу у Верховній Раді він повідомив, що поставив завдання українським виробникам виготовити 3000 крилатих ракет та 30 000 далекобійних дронів. Також глава держави розповів, що з початку 2024 року Україна виготовила понад 2,5 мільйона мінометних пострілів та артилерійських снарядів різних калібрів.
- 17 листопада 2024 року газета NYT повідомила, що президент США Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.
- У ніч проти 19 листопада у місті Карачев Брянської області прогримів потужний вибух біля великого складу зброї.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.
- Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS.