Зеленський попередив республіканців: Якщо США скоротять допомогу, Україна програє

На думку президента, власного виробництва зброї Україні недостатньо, щоб "перемогти і вижити"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/OLIVIER MATTHYS)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна програє, якщо США за Дональда Трампа скоротять військову допомогу. Про це він заявив в інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News.

"Якщо вони будуть скорочувати, я думаю, що ми програємо", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має власне виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. На думку президента, цього навіть недостатньо, "щоб вижити".

"Але якщо це все ж таки станеться, це буде вибором американців. Тоді ми думатимемо, що робити далі", – підсумував Зеленський.

19 листопада під час виступу у Верховній Раді він повідомив, що поставив завдання українським виробникам виготовити 3000 крилатих ракет та 30 000 далекобійних дронів. Також глава держави розповів, що з початку 2024 року Україна виготовила понад 2,5 мільйона мінометних пострілів та артилерійських снарядів різних калібрів.