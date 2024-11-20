Зеленский предупредил республиканцев: Если США сократят помощь, Украина проиграет
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина проиграет, если США при Дональде Трампе сократят военную помощь. Об этом он заявил в интервью республиканскому телеканалу Fox News.
"Если они будут сокращать, я думаю, что мы проиграем", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что у Украины есть собственное производство, но этого недостаточно, чтобы победить. По мнению президента, этого даже недостаточно, чтобы выжить.
"Но если это все-таки произойдет, это будет выбором американцев. Тогда мы будем думать, что делать дальше", – подытожил Зеленский.
19 ноября во время выступления в Верховной Раде он сообщил, что поставил задачу украинским производителям изготовить 3000 крылатых ракет и 30 000 дальнобойных дронов. Также глава государства рассказал, что с начала 2024 года Украина произвела более 2,5 миллиона минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров.
- 17 ноября 2024 года газета NYT сообщила, что президент США Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского арсенала 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.
- Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACMS.