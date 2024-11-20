Зеленский предупредил республиканцев: Если США сократят помощь, Украина проиграет

По мнению президента, собственного производства оружия Украине недостаточно, чтобы "победить и выжить"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/OLIVIER MATTHYS)

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина проиграет, если США при Дональде Трампе сократят военную помощь. Об этом он заявил в интервью республиканскому телеканалу Fox News.

"Если они будут сокращать, я думаю, что мы проиграем", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть собственное производство, но этого недостаточно, чтобы победить. По мнению президента, этого даже недостаточно, чтобы выжить.

"Но если это все-таки произойдет, это будет выбором американцев. Тогда мы будем думать, что делать дальше", – подытожил Зеленский.

19 ноября во время выступления в Верховной Раде он сообщил, что поставил задачу украинским производителям изготовить 3000 крылатых ракет и 30 000 дальнобойных дронов. Также глава государства рассказал, что с начала 2024 года Украина произвела более 2,5 миллиона минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров.