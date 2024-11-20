Зеленский дал интервью Fox News. Говорит, Путин может надумать завершить войну

От диктатора РФ многое зависит, но гораздо больше – от США, сказал президент. "США сильнее Путина", – добавил он

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вполне может захотеть завершить войну против Украины, от него сегодня зависит очень многое. В то же время, как он заявил в интервью республиканскому телеканалу Fox News, "намного больше" зависит от США.

Отвечая на вопрос, может ли Путин принять решение о завершении войны, Зеленский сказал: "Я убежден, что сегодня очень многое зависит от Путина. Он может это сделать. Он может захотеть и завершить эту войну".

Но "намного больше" это зависит от США, поскольку диктатор РФ слабее Соединенных Штатов, добавил президент.

"У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, и он может снизить цены на энергоресурсы. Кстати, я слышал в печати сигналы от президента Трампа, что он подумывает о снижении цен на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать", – высказался Зеленский.

На вопрос, может ли избранный президент Дональд Трамп повлиять на Путина, чтобы завершить российско-украинскую войну, глава государства ответил утвердительно.

"Это будет непросто, но если применить все [рычаги], что есть в США, то – да, он сможет. Потому что он гораздо сильнее Путина. США сильнее. Их экономика сильнее", – подытожил Зеленский.