Зеленский дал интервью Fox News. Говорит, Путин может надумать завершить войну
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вполне может захотеть завершить войну против Украины, от него сегодня зависит очень многое. В то же время, как он заявил в интервью республиканскому телеканалу Fox News, "намного больше" зависит от США.
Отвечая на вопрос, может ли Путин принять решение о завершении войны, Зеленский сказал: "Я убежден, что сегодня очень многое зависит от Путина. Он может это сделать. Он может захотеть и завершить эту войну".
Но "намного больше" это зависит от США, поскольку диктатор РФ слабее Соединенных Штатов, добавил президент.
"У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, и он может снизить цены на энергоресурсы. Кстати, я слышал в печати сигналы от президента Трампа, что он подумывает о снижении цен на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать", – высказался Зеленский.
На вопрос, может ли избранный президент Дональд Трамп повлиять на Путина, чтобы завершить российско-украинскую войну, глава государства ответил утвердительно.
"Это будет непросто, но если применить все [рычаги], что есть в США, то – да, он сможет. Потому что он гораздо сильнее Путина. США сильнее. Их экономика сильнее", – подытожил Зеленский.
- Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде после оглашения результатов президентских выборов 6 ноября 2024 года, пообещал, что при его каденции не будет войн.
- Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер говорил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.