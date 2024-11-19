Зеленский о новой ядерной доктрине России: Путин показывает, что хочет уничтожить Украину

Президент заявил, что на саммите G20 не прозвучало "сильных" заявлений по поводу действий РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен прокомментировал изменение ядерной доктрины России. По его словам, это свидетельствует о желании РФ продолжать войну.

"В этот день они презентовали новую стратегию по ядерному оружию. Почему они не презентовали мирную стратегию?... Конечно, стратегия по использованию ядерного оружия. Потому что он хочет просто показать миру, что он хочет уничтожить Украину и не только, но и другие страны", – заявил президент.

Зеленский отметил, что не хочет повторять "простые вещи", и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны. И чем дольше будет продолжаться война, тем дольше он будет у власти в Кремле, считает президент.

Также Зеленский обратил внимание на сегодняшний саммит стран "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии и заявил, что они не сказали "ничего сильного" по поводу новой ядерной доктрины РФ. Это, по его словам, показывает отсутствие сильной стратегии.

"Когда Путин даже начинает говорить о ядерном оружии, мир должен дать ответ, положить его на стол, крепкий ответ. Что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другие вещи", – подчеркнул президент.