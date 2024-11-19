Bloomberg: США не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменение доктрины РФ

В Белом доме назвали решение Путина "безответственной риторикой, которую Москва использовала после вторжения в Украину"

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Соединенные Штаты не видят причин для корректировки своей ядерной позиции в ответ на решение России снизить порог для использования ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Совета национальной безопасности Белого дома.

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По его словам, решение российского диктатора Владимира Путина не было неожиданностью, а скорее той же безответственной риторикой, которую Москва использовала после вторжения в Украину.

В материале говорится, что комментарии представителя Совета национальной безопасности США прозвучали после того, как Путин подписал указ, позволяющий России использовать ядерное оружие в ответ на обычную атаку по ее территории, угрожающую ее суверенитету, в том числе с помощью беспилотников.

Это стало ответом на решение Вашингтона разрешить Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории РФ, отметили журналисты.