Bloomberg: США не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменение доктрины РФ
Соединенные Штаты не видят причин для корректировки своей ядерной позиции в ответ на решение России снизить порог для использования ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Совета национальной безопасности Белого дома.
По его словам, решение российского диктатора Владимира Путина не было неожиданностью, а скорее той же безответственной риторикой, которую Москва использовала после вторжения в Украину.
В материале говорится, что комментарии представителя Совета национальной безопасности США прозвучали после того, как Путин подписал указ, позволяющий России использовать ядерное оружие в ответ на обычную атаку по ее территории, угрожающую ее суверенитету, в том числе с помощью беспилотников.
Это стало ответом на решение Вашингтона разрешить Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории РФ, отметили журналисты.
- 19 ноября Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину России. Она, в частности, предусматривает якобы возможность применения ядерного оружия при запуске баллистических ракет, которые могут угрожать РФ.
- Нардеп Мережко заявил LIGA.net, что так называемая ядерная доктрина России, обновленная Путиным, не имеет никакого юридического значения, это часть кремлевской пропаганды и шантажа.