Bloomberg: США не мінятимуть готовність ядерних сил у відповідь на зміну доктрини РФ

У Білому домі назвали рішення Путіна "безвідповідальною риторикою, яку Москва використовувала після вторгнення в Україну"

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Сполучені Штати не бачать причин для коригування своєї ядерної позиції у відповідь на рішення Росії знизити поріг для використання ядерної зброї. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного посадовця Ради національної безпеки Білого дому.

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За його словами, рішення російського диктатора Володимира Путіна не було несподіванкою, а скоріше є тією ж безвідповідальною риторикою, яку Москва використовувала після вторгнення в Україну.

У матеріалі йдеться, що коментарі представника Ради національної безпеки США прозвучали після того, як Путін підписав указ, що дозволяє Росії використовувати ядерну зброю у відповідь на звичайну атаку по її території, яка загрожує її суверенітету, зокрема за допомогою безпілотників.

Це стало відповіддю на рішення Вашингтона дозволити Україні використовувати надані США ракети великої дальності для ударів по території РФ, зазначили журналісти.