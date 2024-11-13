The Times: Украина может создать ядерную бомбу за пару месяцев, если США сократят помощь

Хранилище ядерного топлива (Иллюстративное фото: EPA)

Украина за несколько месяцев может разработать элементарное ядерное оружие, подобное тому, которое США сбросили на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, если Вашингтон сократит военную помощь. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на отчет, подготовленный украинским Министерством обороны.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В документе говорится, что Украина сможет быстро создать основное устройство из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

"Создать простую атомную бомбу, как это сделали США в рамках Манхеттенского проекта, через 80 лет не будет сложной задачей", – отмечается в отчете.

Не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных предприятий, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов, пишет The Times.

Украина по-прежнему контролирует девять реакторов и имеет значительный ядерный опыт, несмотря на то, что в 1996 году отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

"Вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, можно оценить в семь тонн. Для создания значительного арсенала ядерного оружия нужно гораздо меньше материала. Количество материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн", – говорится в отчете.

17 октября Зеленский упомянул разговор с Трампом, в котором он убеждал республиканца, что Украина должна стать членом НАТО. В качестве примера он привел Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии от ряда государств.

В тот же день МИД прокомментировал заявление издания Bild о якобы планах Украины разрабатывать оружие массового уничтожения, назвав его "инсинуацией".