The Times: Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу

Сховище ядерного палива (Ілюстративне фото: EPA)

Україна за кілька місяців може розробити елементарну ядерну зброю, подібну до тієї, яку США скинули на Нагасакі в 1945 році, щоб зупинити Росію, якщо Вашингтон скоротить військову допомогу. Про це повідомила газета The Times із посиланням на звіт, підготовлений українським Міністерством оборони.

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У документі йдеться, що Україна зможе швидко створити основний пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі в 1945 році.

"Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в межах Манхеттенського проєкту, через 80 років не буде складним завданням", – зазначається у звіті.

Не маючи часу на будівництво та експлуатацію великих підприємств, необхідних для збагачення урану, у воєнний час Україні довелося б покладатися на використання плутонію, витягнутого з відпрацьованих паливних стрижнів, вивезених з українських ядерних реакторів, пише The Times.

Україна, як і раніше, контролює дев'ять реакторів і має значний ядерний досвід, попри те, що 1996 року відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

"Вагу реакторного плутонію, наявного в розпорядженні України, можна оцінити в сім тонн. Для створення значного арсеналу ядерної зброї потрібно набагато менше матеріалу. Кількість матеріалу достатня для сотень боєголовок із тактичною потужністю в кілька кілотонн", – йдеться у звіті.

17 жовтня Зеленський згадав розмову з Трампом, у якій він переконував республіканця, що Україна має стати членом НАТО. Як приклад він навів Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії від низки держав.

Того самого дня МЗС прокоментувало заяву видання Bild про нібито плани України розробляти зброю масового знищення, назвавши її "інсинуацією".