Зеленський про нову ядерну доктрину Росії: Путін показує, що хоче знищити Україну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен прокоментував зміну ядерної доктрини Росії. За його словами, це свідчить про бажання РФ продовжувати війну.

"Цього дня вони презентували нову стратегію щодо ядерної зброї. Чому вони не презентували мирну стратегію?... Звісно, стратегія по використанню ядерної зброї. Бо він хоче просто показати світу, що він хоче знищити Україну і не тільки, а й інші країни", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що не хоче повторювати "прості речі", і підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін хоче війни. І чим довше триватиме війна, тим довше він буде у владі у Кремлі, вважає президент.

Також Зеленський звернув увагу на сьогоднішній саміт країн "Великої двадцятки" (G20) у Бразилії і заявив, що вони не сказали "нічого сильного" з приводу нової ядерної доктрини РФ. Це, за його словами, показує відсутність сильної стратегії.

"Коли Путін навіть починає говорити про ядерну зброю, світ має дати відповідь, покласти її на стіл, міцну відповідь. Що буде зроблено, якщо Путін використовує щось на зразок цієї зброї чи інші речі", – підкреслив президент.